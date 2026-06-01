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Doña Letizia y Charlène de Mónaco, duelo de estilos en su encuentro en el Real Jardín Botánico

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Los reyes Felipe y Letizia han comenzado la semana ejerciendo de anfitirones en la visita del príncipe Alberto II y la princesa Charlène de Mónaco que en esta ocasión han visitado las exposiciones conmemorativas del 150º aniversario de la alianza diplomática entre España y Mónaco.

A pesar del calor sofocante en Madrid, los Reyes de España y de Mónaco hacían su aparición en el Pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico de Madrid donde ha tenido lugar el encuentro y en el que hemos visto por primera vez a Charlèlene de Mónaco en España durante una visita oficial. En medio de los preparativos de la inminente visita del papa León XIV, los dos matrimonios han recorrido las instalaciones en las que han tenido la oportunidad de conocer la cerca la exposición 'Mónaco y España: cinco siglos de historia compartida' y el '8º Foro de los Artistas de Mónaco'.

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Aunque doña Letizia y la princesa Charlène han coincidido en escasas ocasiones, en esta ocasión ambas han protagonizado un duelo de estilos en el que la reina Letizia ha lucido un elegante vestido blanco que ya le vimos durante la clausura del Atlàntida Film Fest en Mallorca el pasado verano. Se trata de un diseño con fajín asimétrico y falda plisada de la firma Mantú. En cuanto a los complementos, optaba por el dorado don sandalias de tacón bajo y cartera de mano a juego.

Por su parte, Charlène optaba por la elegancia y sencillez a partes iguales con un vestido de encaje en color azul obra de Óscar de la Renta con cinturón estrecho y salones en el mismo tono. En cuanto a las joyas, la esposa de Alberto de Mónaco se decantaba por unos pendientes de perlas que siempre son un acierto para cualquier ocasión.

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