885 Capital se convierte en accionista mayoritario del CD Leganés

El grupo internacional de inversión especializado en deporte y tecnología 885 Capital ha adquirido este lunes el 84,214% del capital social del CD Leganés, hasta el momento propiedad de Blue Crow Sports Group, una cifra que sumada al 14,86% que ya poseía previamente le permite controlar el 99,1% de las acciones del club, consolidándose como accionista mayoritario.

Además, la firma de inversión fundada por Sudeep Ramnani y Jai Mahtani y con sedes en Madrid y Dubai designó nuevo presidente de la entidad a Eduardo Cosín, que hasta el momento desempeñaba las funciones de vicepresidente ejecutivo del club. Cosín se incorporó al club en octubre de 2022. El dirigente madrileño es licenciado con honores en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y cuenta con una amplia trayectoria en dirección y gestión de proyectos empresariales y deportivos.

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"El nuevo accionariado centrará sus esfuerzos en reforzar el rendimiento deportivo de la entidad, profundizar el vínculo con los socios y aficionados pepineros, continuar impulsando la mejora de las infraestructuras y preservar la identidad, historia y valores de un club que se aproxima a su centenario", señaló el club en un comunicado.

El accionista mayoritario destacó la "responsabilidad que conlleva defender los valores" del Leganés. "885 Capital se dedicará al club y a su afición con una visión a largo plazo, con un enfoque de crecimiento moderno y basado en datos. Estamos agradecidos por los cimientos que se han construido y esperamos fortalecer el club tanto dentro como fuera del campo", informó.

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Cosín, que detallará este martes la nueva hoja de ruta del club, explicó que "dirigir el CD Leganés es un gran honor y una gran responsabilidad", apuntó. "Tras haber trabajado junto a esta organización y sus seguidores durante los últimos años, comprendo lo que este club significa para la ciudad, y me comprometo a construir un futuro del que los aficionados puedan sentirse orgullosos", manifestó.