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Iván Cepeda invita a Colombia a votar para "honrar la democracia"

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El candidato presidencial por el Pacto Histórico --izquierda--, Iván Cepeda, ha votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia haciendo un llamamiento a "honrar la democracia".

"Invitamos hoy al pueblo colombiano a honrar la democracia", ha declarado tras votar en el Colegio San Lucas de Kennedy, en Bogotá, según recogen medios colombianos.

Cepeda ha insistido en su intención de ganar la Presidencia en la primera vuelta, sin necesidad de una segunda jornada de votación entre los dos candidatos más votados. "En primera", coreaban los simpatizantes de Cepeda.

Previamente, nada más comenzar la jornada electoral, Cepeda ha publicado un vídeo con un mensaje al país en el que pide "votar por el futuro, por la eliminación de la pobreza y la desigualdad, por la protección de nuestra riqueza natural, por una economía moderna, productiva y diversificada".

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En definitiva, "por una Colombia que despliegue plenamente su potencial como potencia agroalimentaria, ambiental, cultural y turística", ha planteado.

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