Un militar mata a un palestino que embistió a un grupo de colonos en Cisjordania

Un militar israelí ha matado este domingo a un palestino que supuestamente ha embestido con un coche contra un grupo de colonos israelíes en la estación de autobuses de Gush Etzion, en Cisjordania, al sur de Jerusalén.

En el incidente resultaron heridas dos adolescentes israelíes, una de ellas de gravedad, que han sido evacuadas para recibir tratamiento médico.

La Estrella de David Roja --Magen David Adom-- ha informado de que hay una menor de 17 años grave y otra de 15 con pronóstico moderado. Otra persona está siendo atendida por un ataque de ansiedad.

El Ejército ha confirmado que un militar del Baallón Nahshon de la Brigada Kfir "eliminó al terrorista" y ha puesto en marcha una operación de controles de carretera en la zona. El atacante sería un palestino de unos 30 años de edad residente en Hebrón.

