El VAR podrá intervenir antes de que el balón entre en juego en un córner o un tiro libre

Madrid, 31 may (EFE).- La International Football Associarion Board (IFAB) ha informado de que ha aprobado una aclaración al protocolo del árbitro asistente de vídeo (VAR) para su aplicación en el Mundial 2026 en relación con "las infracciones evidentes cometidas por el equipo atacante antes de que el balón entre en juego en un saque de esquina o un tiro libre que tengan un impacto directo en un gol, un penalti o una sanción disciplinaria".

Así, la IFAB explica que "si la infracción cumple los criterios establecidos en la aclaración, el VAR recomendará una revisión sobre el terreno de juego, tras la cual, si el árbitro determina que se produjo una infracción antes de que el balón entrara en juego, se tomará la medida disciplinaria adecuada y se repetirá el saque de esquina o el tiro libre".

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La aclaración se revisará tras el Mundial antes de que se tome cualquier decisión sobre su posible aplicación más amplia, agrega la IFAB.