Gobierno Trump y Nueva Jersey acuerdan reanudar visitas en centro de inmigrantes de Newark

Nueva York, 31 may (EFE).- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) y el estado de New Jersey acordaron este domingo reanudar las visitas familiares en el centro de detención de inmigrantes Delaney Hall de Newark tras suspenderlas por las protestas desatadas frente a las instalaciones por las condiciones de los detenidos.

"A partir de hoy, las visitas limitadas se reanudarán al mediodía, y los horarios regulares de visitas se restaurarán a partir de mañana. Las familias deben contactar directamente con la instalación para obtener detalles adicionales", informó la gobernadora de New Jersey, Mikie Sherrill, en un mensaje en X, donde celebró que el DHS haya "cumplido con su demanda".

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Según explicó Sherrill, las fuerzas del orden "ayudarán a escoltar a las familias hacia la instalación": "Es crítico que los actores externos permitan que esto ocurra de manera segura".

El centro de inmigración Delaney Hall lleva días siendo escenario de protestas y disturbios después de que parte de los 300 inmigrantes que alberga la instalación iniciaran una huelga de hambre tras denunciar condiciones inhumanas.

"Continúo exigiendo a DHS que proporcione atención y medicamentos adecuados para todos los detenidos, que dé a los detenidos una oportunidad significativa para revisar sus casos, que deje de presionar a los detenidos para que firmen documentos de deportación, que sea transparente sobre quién está siendo retenido en esta instalación, y que, en última instancia, cierre esta instalación", afirmó la gobernadora.

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En las protestas del sábado por la noche se vivieron momentos de tensión entre los manifestantes en contra de la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, algunos a favor de los agentes del ICE y los agentes de seguridad.

"Exhorto a todos los que comparten estos objetivos a que continúen trabajando juntos para reducir la tensión y protestar pacíficamente – para que podamos seguir avanzando por las familias y los detenidos mientras evitamos cualquier escalada de ICE que solo generaría más miedo e incertidumbre en nuestras comunidades", añadió Sherrill.

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Horas antes, el alcalde de Newark, Ras Baraka, decretó el toque de toque de queda en la localidad para intentar contener las protestas.

La prohibición en la zona estará vigente de 21:00 a 06:00 y solo vehículos autorizados podrán acceder a las inmediaciones del centro. EFE