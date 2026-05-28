Gobierno celebra el "espaldarazo" del TS a una regularización extraordinaria de migrantes que tiene "triple legitimidad"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha celebrado este jueves el "espaldarazo" del Tribunal Supremo a la regularización extraordinaria de migrantes, que tiene una "triple legitimidad", a nivel social, político y económico.

En declaraciones a los medios de comunicación en Málaga, donde ha mantenido una reunión con entidades inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (Recex), Saiz se ha referido así al hecho de que el Tribunal Supremo haya rechazado suspender de forma cautelar la regularización extraordinaria de migrantes, aprobada por el Gobierno central el 14 de abril, algo que habían pedido Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid.

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La ministra ha calificado esta reunión de trabajo en Málaga de "muy productiva", en la que han participado una representación de las casi 62 entidades colaboradoras en materia de extranjería que actúan en el ámbito de la provincia, sindicatos y patronal, y representantes de la administración, como el Instituto Nacional de Seguridad Social. Ha señalado que ha habido un reconocimiento y "aplauso unánime" a la importancia del procedimiento de regulación extraordinaria de migrantes.

Ha defendido que esa regularización extraordinaria tiene una "triple legitimidad", la social, porque coge "el testigo de esa iniciativa legislativa popular, con más de 700.000 firmas, con 900 entidades que la respaldaban".

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La "legitimidad política", según ha señalado, porque esa iniciativa legislativa popular "vio la luz con una importante mayoría en el Congreso de los Diputados", y la "legitimidad económica", porque hay un conjunto de "sectores productivos que aplauden este procedimiento y reconocen la necesidad de incorporar y dar derechos y obligaciones a personas que ya están viviendo en nuestro país".

"Por eso es tan importante ese espaldarazo del Tribunal Supremo", según la ministra, quien ha indicado que los que han intentado frenar este procedimiento sólo pretendían "erosionar" al Gobierno central, pero a quien estaban hacían "daño" es "a la realidad y a los sueños de miles de personas que están viendo como, por fin, van a tener derechos y van a dejar de ser invisibles".

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"Hablamos de derechos, de dignidad humana y de poner en el centro de la política migratoria, como hace el Gobierno de España, los derechos humanos y también la empleabilidad de las personas", según ha expresado Elma Saiz, para quien "cuando la política escucha a la sociedad, esa es la política que transforma y que hace a nuestro país un país mejor".