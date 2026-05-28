Los diputados franceses derogan un decreto del siglo XVII que regulaba la esclavitud

París, 28 may (EFE).- La Asamblea Nacional francesa derogó este jueves el 'Code Noir', un decreto de 1685 promulgado por Luis XIV para regular la esclavitud en las colonias. Aunque la práctica había cesado en 1848, este texto legal nunca había sido anulado formalmente.

La derogación del 'Code Noir' ('Código Negro') y de otras leyes sobre la esclavitud está considerada un acto simbólico de justicia histórica y memoria, pues ese tipo de leyes esclavistas estaban abolidas desde mediados del siglo XIX.

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El diputado afrodescendiente Max Mathiasin, representante del territorio de ultramar de Guadalupe (Caribe) y ponente de la ley, consideró que esta derogación, votada por unanimidad entre los diputados, representa "un homenaje a los hombres y a las mujeres y a los niños que fueron esclavizados".

El propio presidente francés, Emmanuel Macron, apoyó recientemente la derogación del 'Code Noir' porque representaba "una traición a lo que es la República" francesa.

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Se calcula que el 'Code Noir' y el sistema colonial francés regularon e hicieron posible la esclavización de aproximadamente entre 1,5 y 2 millones de personas a lo largo de su historia.

La actual Haití, Martinica y Guadalupe, todas ellas islas caribeñas, concentraron el grueso de las víctimas. EFE

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