Pashinián asegura que Armenia no abandonará la UEE pese a las presiones de Rusia

Tiflis, 28 may (EFE).- El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, aseguró hoy que Armenia no tiene intención de abandonar la Unión Económica Eurasiática (UEE), pese a las presiones de Rusia para que elija cuanto antes en un referéndum entre esa organización y la Unión Europea (UE).

"El potencial de la UEE aún no se ha aprovechado en su totalidad. Vemos un gran potencial en esa unión. Por lo tanto, sin nervios y con calma trabajaremos y resolveremos todos los problemas", dijo en rueda de prensa en Ereván.

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Añadió que no ve "ninguna amenaza" para el desarrollo de la economía del país caucásico en el espacio postsoviético, "muy al contrario, se abren grandes posibilidades".

"Desarrollaremos en la mayor medida de lo posible nuestra cooperación en la UEE, lo que incluye utilizar nuestra influencia para defender los intereses económicos de Armenia", señaló.

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Pashinián ya había asegurado la víspera en un acto electoral que aquellos que aluden a una posible salida de Armenia de la organización liderada por Rusia "están cavando la tumba de la UEE".

Al mismo tiempo, subrayó que su país "nunca más se quedará sin alternativa" y renuncia al principio de "un camino, una tubería, un aliado", en referencia a Rusia.

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Admitió que las relaciones con Moscú están viviendo una "transformación, pero una transformación positiva" y que mantiene buenas relaciones el presidente ruso, Vladímir Putin.

"Estoy seguro de que los mecanismos en el seno de la UEE permitirá encontrar una solución a todos los problemas de manera constructiva", apuntó.

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Además, restó importancia a la carta en la que Moscú amenazó el miércoles a Ereván con suspender los suministros de petróleo, gas y diamantes en bruto por su acercamiento a la UE.

"Para nosotros eso no es noticia. En los últimos ocho años hemos recibido varias veces tales cartas", dijo.

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Eso sí, advirtió que "cuando suenan declaraciones que incluyen amenazas, es un argumento más por el que hay que tomar decisiones y equilibrar todas las relaciones, incluido las económicas", en alusión a la diversificación de la política exterior y comercial del país desde que Azerbaiyán se hiciera con el control de la región de Nagorno Karabaj.

El Kremlin, que mantiene que el país caucásico no puede beneficiarse del comercio con la UEE y, al mismo tiempo, avanzar hacia la UE, insistió hoy de nuevo en que el viernes la participación de Armenia en la unión se abordará en la cumbre que se celebrará en la capital kazaja, Astaná.

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"Considero que dicho asunto se abordará en mayor o menor medida", dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, a la prensa rusa.

Rusia ha incrementado sus presiones políticas y económicas sobre Armenia según se acercan las elecciones legislativas del 7 de junio en las que Pashinián buscará la reelección.

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Mientras Moscú quiere debilitar lo más posible al líder armenio, según muchos analistas, el presidente de EE.UU., Donald Trump, expresó anoche su apoyo a Pashinián en Truth Social, algo que ya hizo en mayo la Unión Europea en la primera cumbre bilateral en Ereván.EFE