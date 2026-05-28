Condenado en EEUU a diez años de cárcel otro hombre acusado de intentar matar a la periodista iraní Masih Alinejad

La Justicia de Estados Unidos ha condenado a diez años de prisión a un tercer hombre acusado de acosar e intentar asesinar a la periodista y activista iraní-estadounidense Masih Alinejad, residente en Estados Unidos y crítica con las autoridades de Irán.

El condenado, identificado como Jonathan Loadholt, de 37 años, habría colaborado con un tercero para sacar adelante un complot y acabar con la vida de la activista. Dicho complot habría estado orquestado por el Gobierno de Irán, tal y como ha indicado el Departamento de Justicia en un comunicado.

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Loadholt ya se había declarado anteriormente culpable de un cargo de conspiración para cometer acoso y de un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales ante el juez federal de distrito Lewis J. Liman, que ha dictado esta sentencia.

"Irán intentó asesinar a una periodista estadounidense en Estados Unidos simplemente porque ella había sacado a la luz algunos de los muchos abusos de ese régimen", ha declarado el fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional, John A. Eisenberg. "El acusado ha sido ahora declarado culpable y condenado a una larga pena de prisión por su papel en este complot", ha afirmado.

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En este sentido, ha apuntado a que las autoridades "trabajan sin descanso para proteger a los estadounidenses y para hacer justicia cuando se infrinjan las leyes". "El Gobierno de Irán ha intentado en repetidas ocasiones localizar y asesinar a Masih Alinejad, aquí mismo, en la ciudad de Nueva York", ha declarado por su parte el fiscal federal Jay Clayton, del Distrito Sur de Nueva York.

"El Gobierno de Irán intentó silenciar a Alinejad debido a sus esfuerzos por plantar cara al régimen iraní y denunciar su trato discriminatorio hacia las mujeres, la corrupción y los abusos contra los Derechos Humanos. Aunque este complot se dirigió desde Irán, los presuntos asesinos eran ciudadanos estadounidenses que aceptaron matarla por dinero, movidos por la codicia", ha afirmado.

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Por ello, ha argumentado que la sentencia emitida debería servir de "advertencia para cualquiera que intente lucrarse cumpliendo los deseos de un régimen extranjero hostil en territorio estadounidense".