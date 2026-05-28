Sonia Bermúdez: "Alexia se despide del Barça en la cima, el fútbol español es ahora mejor"

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, elogió este jueves la figura de una "leyenda" como Alexia Putellas, la cual "ha redefinido lo que significa competir" y que cree que se despide del Barça Femení "en el momento justo, desde la cima" y tras haber consegudo que el fútbol español sea "mejor".

"Podría estar hablando de Alexia muchas horas, es hablar de una futbolista que no sólo ha ganado títulos, sino que ha redefinido lo que significa competir y lidiar en el fútbol mundial. Su despedida en el Barça no marca un final sino que cierra una etapa que ya es historia de nuestro deporte", señaló Bermúdez en rueda de prensa.

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Para la entrenadora, la de Mollet del Vallès se marcha "habiendo dado todo, con una exigencia máxima durante más de una década". "Este estándar es precisamente el legado que deja, el de no conformarse nunca. Hoy el fútbol español es mejor porque ha elevado el listón para todas y para todos", recalcó.

"Desde la selección siempre hemos visto en Alexia algo más que talento, es una mentalidad que transforma equipos. Y no es casualidad que en su carrera esté ligada a los mayores éxitos que se ha conseguido en la selección a nivel colectivo", prosiguió la madrileña.

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Esta considera que la centrocampista "se despide del Barça en el momento justo". "Desde la cima, con la sensación de haber construido una historia perfecta, como bien ha marcado ella. Y eso en el Barça es algo reservado solamente para las grandes leyendas", advirtió.

"Lo más importante es que su impacto no se queda en los trofeos, su influencia sigue en cada niña y en cada niño. Y, sobre todo, yo creo que va a hacer creer al resto de jugadoras o de futbolistas que pueden llegar a lo que consideren. Alexia no se va, nos deja, en España, una forma única de entender el fútbol, y la leyenda continúa con la camiseta de la selección. Es única y creo que es una grandísima leyenda y lo bueno es que podemos seguir disfrutando de ella en la selección y seguro que nos ayudará a intentar ganar Inglaterra", sentenció Bermúdez.

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Además, la seleccionadora nacional no ve ningún problema en que siga su carrera fuera de España. "Son decisiones muy personales, cada una se ha ganado el derecho a elegir dónde jugar, nosotros la seguiremos donde esté. Le quedan muchos años de fútbol y está a un grandisimo nivel, lo que queremos es que rinda al máximo", zanjó.