La inflación industrial se dispara al 8,3% en abril, su mayor alza en más de tres años, por el alza del crudo

Los precios industriales subieron un 8,3% en abril en relación al mismo mes de 2025, su mayor alza interanual desde diciembre de 2022, tras dispararse los precios de coquerías y refino de petróleo en un 70,1%, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la tasa interanual del cuarto mes de 2026, en la que se notan, por segundo mes consecutivo, los efectos de la guerra en Irán, la inflación del sector industrial encadena dos meses de ascensos.

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La subida de la inflación industrial en abril a niveles no vistos en algo más de tres años fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevó su tasa anual 15,2 puntos, hasta el 22,3%, debido al encarecimiento del refino de petróleo y al hecho de que los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica bajaron menos que en abril de 2025.

Por su parte, los bienes intermedios incrementaron tres puntos su tasa interanual, hasta el 3,8%, por la subida de los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias.

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Excluyendo la energía, los precios industriales elevaron su tasa interanual 1,4 puntos, situándose 5,7 puntos por debajo del índice general.

En valores mensuales (abril sobre marzo), la inflación industrial subió un 1,7% tras encarecerse un 10,3% el refino de petróleo y subir un 15,4% los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes y plásticos.

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(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Variación anual de los precios industriales en España

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