Rusia y China defienden "un orden internacional justo", dice Putin a Xi en Pekín

Pekín, 20 may (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró este miércoles en Pekín ante su homólogo chino, Xi Jinping, que Rusia y China defienden "el desarrollo de un orden internacional justo", durante la jornada central de la visita que realiza el jefe de Estado ruso al gigante asiático.

Según Putin, Pekín y Moscú desempeñan un papel "fundamental" en el ámbito internacional y sus relaciones bilaterales han mantenido un desarrollo "estable" pese a lo describió como "algunos factores desfavorables" en la coyuntura global. EFE

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