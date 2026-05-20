El Ejército colombiano lamenta un militar muerto y seis heridos en un ataque con drones en el Cauca (suroeste)

El Ejército de Colombia ha informado de la muerte de un militar en un "ataque con explosivos" lanzados desde drones por "presuntos integrantes del grupo residual estructura 'Jaime Martínez'" en el municipio de Suárez, en la suroccidental provincia del Cauca, donde también han resultado heridos otros seis soldados.

"En la tarde de este 19 de mayo de 2026, tropas del Batallón de Despliegue Rápido (...) han sido objeto de un ataque con explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas por presuntos integrantes del grupo residual estructura 'Jaime Martínez', mientras adelantaban operaciones militares en la vereda Cañutico, municipio de Suárez", ha indicado el Comando de la Tercera División del Ejército Nacional en una publicación en redes en la que ha advertido que, "como consecuencia de esta acción terrorista ha sido asesinado nuestro subteniente Ronald Darío Bedoya Rivero y han resultado heridos seis soldados profesionales".

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Tras los hechos, el Ejército ha desplegado apoyo aéreo a las tropas ubicadas en la zona, donde los efectivos "continúan desarrollando operaciones militares para neutralizar esta amenaza y contrarrestar el accionar criminal de esta estructura armada ilegal que delinque en el norte del departamento", ha explicado.

"El Ejército Nacional rechaza de manera contundente esta acción terrorista perpetrada mediante el uso indiscriminado de artefactos explosivos lanzados desde drones, una práctica criminal que pone en riesgo a la población civil y a la Fuerza Pública", ha manifestado el cuerpo militar, que ha lamentado el fallecimiento del subteniente.

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En líneas similares se ha expresado el comandante general de las Fuerzas Militares colombianas, Hugo Alejandro López Barreto, que ha rechazado unos actos que "demuestran una vez más el desprecio de los grupos armados ilegales por la vida, la seguridad y el derecho de las comunidades a vivir en tranquilidad".

Lamento profundamente la muerte de nuestro subteniente Ronald Darío Bedoya Rivero, asesinado en cumplimiento del deber al servicio de Colombia. He dispuesto todo el acompañamiento institucional necesario mientras las operaciones militares continúan con determinación para neutralizar esta amenaza y debilitar las capacidades de estas estructuras ilegales en el suroccidente del país", ha agregado.

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