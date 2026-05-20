2-2. Deportivo Recoleta empata con el Deportivo Cuenca y sigue con vida en Sudamericana

Guayaquil (Ecuador), 19 may (EFE).- El paraguayo Deportivo Recoleta rescató este martes un valioso empate 2-2 en su visita al ecuatoriano Deportivo Cuenca y continúa con posibilidades dentro del grupo D para avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Un autogol del defensa Luis Cardozo, al minuto 25, y un tanto del argentino David González, a los 55, permitieron al conjunto ecuatoriano igualar el marcador, luego de que Pedro Ríos, a los 12 minutos, y Junior Noguera, a los 37, adelantaran al equipo paraguayo.

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Con el empate, Deportivo Cuenca quedó segundo del grupo con 6 puntos, los mismos que el argentino San Lorenzo, que visitará este miércoles al brasileño Santos.

Deportivo Recoleta llegó a 5 unidades, mientras Santos es último con 3.

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En la última jornada, el próximo 26 de mayo, Deportivo Cuenca visitará a Santos y San Lorenzo recibirá a Deportivo Recoleta.

El cuadro ecuatoriano mostró fragilidad tanto en defensa como en ataque, situación que fue aprovechada por el conjunto paraguayo para abrir el marcador con un preciso remate de Ríos desde corta distancia, tras una asistencia de Allan Wlk.

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La ventaja visitante duró poco, pues Cardozo desvió el balón hacia su propia portería y permitió el empate del equipo local.

Recoleta volvió a ponerse en ventaja gracias a Noguera, que aprovechó un pase retrasado de Ronal Rodríguez y definió con un disparo rasante ante el portero argentino Facundo Ferrero.

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Deportivo Cuenca insistió en busca de la igualdad y la encontró a través de González, aunque el empate dejó al club ecuatoriano con escaso margen de error para seguir con aspiraciones de avanzar en la Sudamericana. EFE