ONG de Ciudad de México se une campaña 'It’s a Penalty' para frenar trata durante Mundial

Ciudad de México, 19 may (EFE).- Con el objetivo de prevenir la trata de personas, la explotación y el abuso antes, durante y después de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México se integró a la campaña global 'Its a Penalty 2026'.

En un comunicado, It's a Penalty -organización británica dedicada a generar campañas masivas en eventos deportivos mundiales para prevenir y poner fin a la trata de personas, la explotación y el abuso en todo el mundo- y el Consejo Ciudadano señalaron que "aunque los eventos deportivos no generan por sí mismos la trata de personas, sí pueden aumentar vulnerabilidades y riesgos de explotación".

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Esto, "particularmente para niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas migrantes, juventudes y comunidades en situación de vulnerabilidad".

De acuerdo con It's a Penalty, la iniciativa podría impactar a millones de personas a través de campañas públicas, capacitación a sectores estratégicos, difusión masiva y herramientas de identificación de riesgos.

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Según datos del Consejo Ciudadano, el 66 % de las víctimas de trata de personas son mujeres, de las cuales el 39 % son menores de edad, principalmente niñas y adolescentes.

Mientras que el 67 % de las víctimas son destinadas para fines de explotación sexual, incluida la prostitución y la producción de material de abuso sexual infantil.

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Según indicaron los organizadores, la campaña contempla materiales de sensibilización, videos educativos, capacitación especializada para personal de primera línea, mecanismos de reporte como la línea telefónica y chat nacional contra la trata de personas del Consejo Ciudadano, además de herramientas dirigidas a turistas, aficionados, empresas y comunidades locales.

En la nota se precisó que este movimiento tendrá presencia en ciudades sede como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Miami, Nueva York, Los Ángeles, Atlanta, Boston, Vancouver y Toronto, que recibirán partidos del mundial.

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"El Mundial representa uno de los momentos globales más poderosos para unir personas detrás de una causa común; la campaña busca dejar un legado de protección y no de vulnerabilidad", declaró Philippa King, directora adjunta de It’s a Penalty.

Por su parte, Gabriela González, directora del Consejo Ciudadano, destacó que la alianza "permitirá fortalecer la prevención, la capacitación de sectores estratégicos y la atención centrada en víctimas".

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La trata de personas es uno de los delitos de mayor crecimiento a nivel mundial. Estimaciones internacionales refieren que alrededor de 50 millones de personas viven en condiciones de explotación moderna, y cerca de una tercera parte son niñas, niños y adolescentes.

Ciudad de México albergará cinco partidos durante el Mundial 2026, torneo organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá y por el que autoridades estiman se detone la llegada de 5,5 millones de turistas al país. EFE

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