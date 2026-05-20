La cocina y la cultura de Europa protagonizan este sábado una feria gastronómica en Lima

Lima, 19 may (EFE).- La cocina y la cultura de Europa protagonizarán el próximo sábado una nueva edición de la Feria Gastronómica Europea en Lima, un encuentro gratuito que este año es presidido por el Centro Cultural de España (CCE Lima) y forma parte de las celebraciones del Mes de Europa.

La actividad se realizará por cuarto año consecutivo en la capital peruana, organizada por la red en Perú de Institutos Nacionales de Cultura de la Unión Europea (Eunic Perú), junto con la Unión Europea y diversas embajadas.

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En esta ocasión, tendrá tres espacios simultáneos en la Alianza Francesa de Lima, el Instituto Italiano de Cultura de Lima y el Goethe-Institut Perú, informó este martes a EFE el CCE Lima.

La feria apuesta por ampliar la experiencia cultural en sus tres sedes, donde se presentarán representantes de Alemania, Bélgica, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Países Bajos, Rumanía y Ucrania, quienes ofrecerán al público "una amplia variedad de platos y productos típicos" europeos.

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Los asistentes degustarán propuestas gastronómicas y participarán en actividades complementarias como catas de vino, sesiones de 'show cooking' (cocina en vivo), charlas sobre gastronomía y presentaciones de danzas tradicionales, entre ellas de la cultura griega.

Además, se presentarán clases modelo de francés, alemán y ucraniano, obras de teatro, visitas a bibliotecas, cine para niños y familias, juegos y orientaciones para estudiar y trabajar en Italia y Alemania.

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Esta feria gastronómica "busca fortalecer los lazos culturales entre Europa y Perú destacando la riqueza de sus tradiciones y promoviendo el intercambio entre ambas regiones", agregó el CCE Lima.

La iniciativa forma parte de la programación anual de Eunic, una red integrada en el país por el Goethe-Institut Perú, el Instituto Italiano de Cultura de Lima, la Alianza Francesa de Lima, el Centro Cultural de España en Lima y la Delegación de la Unión Europea en Perú. EFE

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