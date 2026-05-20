Agencias

"El futuro de Taiwán no puede ser decidido por fuerzas externas", afirma su presidente

Guardar

Taipéi, 20 may (EFE).- El futuro de Taiwán "no puede ser decidido por fuerzas externas", sino por los 23 millones de habitantes de la isla, aseguró este miércoles el presidente taiwanés, William Lai, en un contexto de crecientes tensiones entre Taipéi y Pekín.

"Taiwán es un miembro responsable de la comunidad internacional, no una fuerza desestabilizadora, y está dispuesto a entablar intercambios saludables y ordenados con China bajo los principios de igualdad y dignidad, pero rechaza firmemente los esfuerzos del 'frente unido' que presentan la 'unificación' bajo el disfraz de la paz", aseveró Lai en un discurso con motivo del segundo aniversario de su mandato.

PUBLICIDAD

Estas declaraciones se producen días después de que los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, mantuvieran una reunión en la que abordaron, entre otros temas, la situación de Taiwán, una democracia gobernada de forma autónoma y considerada por Pekín como "parte inalienable" del territorio chino. EFE

(foto) (video)

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

1-1. Cruzeiro rescata un punto ante Boca y llega con ventaja a la última jornada

Infobae

Bukele dice que El Salvador se convertirá en el país con "mayor" respeto a ley en el mundo

Infobae

Honduras impide ingreso de militares salvadoreños en frontera por falta de autorización

Infobae

Vicepresidenta segunda de España cerrará en Shanghái su visita a China con automoción e IA

Infobae

Venezolanos exigen elecciones durante una protesta contra la crisis del servicio eléctrico

Infobae