Sergio Ramírez defiende la libertad de palabra en Centroamérica Cuenta en Panamá

Ciudad de Panamá, 19 may (EFE).- El novelista nicaragüense Sergio Ramírez, candidato a ocupar la silla de Mario Vargas Llosa en la Real Academia Española (RAE), alentó a forjar una "defensa cerrada" de la libertad de palabra ante las amenazas del poder político de imponer la palabra oficial, en la inauguración este martes de la nueva edición de Centroamérica Cuenta 2026 en Panamá.

"Vivimos tiempos en que la libertad de palabra se halla bajo las amenazas del poder político, cuando han vuelto al escenario regímenes autocráticos, y se busca imponer la palabra oficial como palabra única, y se persigue a los escritores y periodistas y se les condena a la cárcel y al destierro", afirmó Ramírez (1942).

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"Es allí -enfatizó el Premio Cervantes 2017- donde a los escritores toca establecer una línea de defensa cerrada del ejercicio del derecho de palabra sin concesiones".

En esa perspectiva, el autor de novelas como 'Margarita, está linda la mar' (1998) y 'Tongolele no sabía bailar' (2021) sostuvo que "la escritura conlleva siempre un riesgo y la palabra absoluta, la que no se detiene en barreras, está destinada a chocar contra el poder absoluto, que busca establecer esas barreras".

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El escritor nicaragüense reconoció sin embargo que puede parecer "arrogante" y poner "demasiada carga" sobre las espaldas de la literatura, pensar que "una novela puede cambiar por sí mismo una situación de opresión", pero un libro puede cambiar la mente de un lector "creándole preguntas a través de los mundos distintos que la imaginación es capaz de crear".

"Porque la literatura no da respuesta, sino que interroga, crea la multiplicidad, abre camino, enseña a buscar mundos nuevos. Prepara para la libertad", afirmó Ramírez -nacionalizado español tras ser desterrado de su país-, y remarcó en ese sentido que "en un festival literario como Centroamérica Cuenta, el dialogo libre es esencial".

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Ramírez fue más allá al señalar que este "la Centroamérica que la literatura busca reflejar, en todas sus injusticias, desigualdades y contradicciones, que arrastramos desde un pasado que siempre nos está hablando, no puede serle ajena" a este diálogo.

En esa línea, el escritor nicaragüense, candidato a ocupar la silla L de la RAE -dejada vacante con su muerte por Vargas Llosa-, recordó que "la dictadura nos sacó de Nicaragua (en 2023), pero lo que fue un acto de violencia contra la cultura, hemos sabido convertirlo en la oportunidad de crear escenarios paralelos en San José, Guatemala, Santo Domingo y Panamá".

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La candidatura de Ramírez a ocupar la silla de Vargas Llosa se votará este jueves, y aunque la RAE elogió la semana pasada la vida y obra del nicaragüense, un escritor "fundamental, generoso y comprometido", contó con el rechazo de la Iniciativa Ciudadana Víctimas del Sandinismo, que no la considera moral por el papel que desempeñó el literato en Nicaragua entre 1979 y 1990.

Ramírez fue miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) entre 1979 y 1985, en la que "ejerció poder constituyente y ejecutivo de facto"; y además, fue vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990, explica esa organización de víctimas, y agregan que fue una época en la que fueron violentados por el Gobierno "una serie de derechos de la población como el cierre y censura de medios de comunicación, ejecuciones extrajudiciales".

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Tras la su XI edición de mayo de 2024, Ciudad de Panamá acoge por segunda vez el festival Centroamérica Cuenta hasta el próximo sábado con la participación, entre otros, del premio Pulitzer estadounidense-dominicano Junot Díaz, y en las que se abordarán, entre otros temas, la diáspora, la migración y los derechos humanos.

"Este festival encuentra aquí un hogar natural: un país que cree en la diversidad, en el poder de la conversación y en la cultura como herramienta de integración regional", dijo la ministra panameña de Cultura, Maruja Herrera, al inaugurar el festival literario, que en mayo próximo se celebrará en Guatemala, según lo anunció Ramírez. EFE

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