Kast realiza su primer cambio de gabinete y remueve a la vocera y la ministra de Seguridad

Santiago de Chile, 19 may (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, realizó este martes su primer cambio de gabinete desde que llegó al poder hace poco más de dos meses y removió a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y a la vocera del Gobierno, Mara Sedini.

"No esperaba hacer este cambio de gabinete, no era lo que tenia pensado para esta etapa pero, en base al sentido de urgencia que hay en nuestro país y la necesidad de responder a las necesidades para las que se nos eligió, he decidido hacer este ajuste", indicó Kast, quien gobierna junto a la extrema derecha y la derecha tradicional.

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Ambas ministras habían sido cuestionadas con dureza por distintos fallos en su gestión, tanto desde la oposición de izquierdas como desde la coalición oficialista con la que gobierna el líder ultraderechista.

Se trata del cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia en Chile, en 1990, y tiene lugar en un momento en que la aprobación de Kast ha caído hasta cerca de un 40 % y su desaprobación entre la ciudadanía se ha duplicado hasta un 60 % en las encuestas.

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Los millonarios recortes ordenados en la Administración Pública, el aumento del precio de los combustibles y la falta de resultados en materia de seguridad explican, según los expertos, la caída del jefe de Estado en los sondeos.

"Hemos tenido que tomar decisiones difíciles y eso golpea a cualquier gobierno, pero lo hemos hecho con convicción, sabiendo que la única manera de recuperar y reconstruir nuestra patria es hablando con la verdad y diciendo las cosas de frente", aseguró Kast.

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El ajuste se produce además a menos de dos semanas de que el líder del Partido Republicano chileno ofrezca su primer discurso de rendición de cuentas ante el Parlamento y a días de que la Cámara de Diputados vote si empieza a tramitar o no una megarreforma que incluye rebajas de impuestos a empresas y está considerado el proyecto económico estrella del Gobierno.

El nuevo ministro de Seguridad será el hasta ahora titular de Obras Pública, Martín Arrau, mientras que el actual ministro de Interior, Claudio Alvarado, ejercerá también como portavoz oficial y concentrará dos de las carteras más estratégicas del Ejecutivo.

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El Ministerio de Obras Públicas, en tanto, lo asumirá el titular de Transporte, Louis de Grange, que gestionará de manera paralela ambas carteras.

Kast, el primer mandatario de extrema derecha desde el retorno a la democracia, llegó al poder el pasado 11 de marzo, con la promesa de instalar un 'Gobierno de emergencia' para combatir la crisis económica y de seguridad que, en su opinión, atravesaba Chile.

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El cambio en Seguridad es especialmente sensible, ya que el combate contra la delincuencia es una de las principales bandera del abogado católico, que prometió durante la campaña mano dura contra el crimen organizado y la migración irregular.

"Los resultados no son inmediatos, no hay soluciones mágicas y nosotros estamos trabajando a conciencia para recuperar la esperanza de nuestros compatriotas", indicó Kast, quien dirigió cariñosas palabras a las ministras salientes.

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Steinert, que hasta marzo era fiscal de la región de Tarapacá (en la frontera norte), llegó al Ministerio de Seguridad entre grandes expectativas y avalada por las condenas que consiguió contra miembros de la banda de crimen organizado transnacional y de origen venezolano Tren de Aragua.

En las últimas semanas, sin embargo, ha estado en el punto de mira por su mala oratoria, por la falta de resultados en materia de seguridad y por haber reconocido que no contaba con un "plan estructurado y concreto".

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Sedini, por su parte, ha sido criticada desde el inicio del mandato por no transmitir con claridad las decisiones y las posturas del Ejecutivo y por no tener el peso necesario que requiere la vocería, ya que carece de experiencia política y antes de asumir como portavoz era conocida por su trabajo como actriz y comentarista en distintas tertulias.