Suecia elige a la francesa Naval Group para construir sus nuevas fragatas

Copenhague, 19 may (EFE).- La francesa Naval Group ha sido elegida para construir las cuatro nuevas fragatas FDI de Suecia, un contrato por el que también competía la española Navantia, anunció este martes el Gobierno de este país escandinavo.

El ministro de Defensa sueco, Pål Jonson, apuntó en rueda de prensa que, entre los factores que influyeron en la decisión, está que la empresa francesa tiene ya un diseño en producción que aceleraría la entrega de las fragatas, así como la posibilidad de compartir costes con Francia y con Grecia, que firmó un contrato con Naval Group en 2022.

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"Es el modelo que mejor cumple con las exigencias suecas", dijo en la misma comparecencia el primer ministro sueco, Ulf Kristersson.

Kristersson resaltó que se trata de la mayor inversión de Suecia en defensa en cuatro décadas y destacó que permitirá triplicar la capacidad de defensa aérea actual y hará más seguro el mar Báltico.

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Aunque las autoridades no han dado cifras, medios suecos apuntan a que el coste de cada fragata ascenderá a alrededor de 10.000 millones de coronas (unos 912 millones de euros).

Se espera que la primera fragata sea entregada en 2030 y que el proceso finalice tres años después.

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"Las fragatas serán plataformas móviles que protegerán el espacio aéreo y permitirán perseguir y combatir submarinos, dirigir operaciones marítimas y proteger las comunicaciones marítimas", dijo Jonson.

Las autoridades suecas comenzarán ahora la negociación con Francia para cerrar el contrato. EFE

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