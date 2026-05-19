El PSOE apoya a Zapatero, defiende la presunción de inocencia y señala a la derecha: "El que pueda hacer que haga"

El PSOE defiende la "presunción de inocencia" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero después de que la Audiencia Nacional le haya imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal y dice que la derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado por los avances sociales que logró mientras gobernaba.

"El que pueda hacer que haga", señalan los socialistas en un comunicado, recordando las palabras de otro expresidente del Gobierno, José María Aznar (PP), que relacionan con la investigación contra Zapatero.

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"Ante las informaciones conocidas sobre José Luis Rodríguez Zapatero, trasladamos un mensaje de tranquilidad, respeto a la Justicia y defensa de la presunción de inocencia", añaden, al tiempo que defienden su labor al frente del Ejecutivo.

En ese sentido indican que las dos legislaturas en las que estuvo en Moncloa estuvieron marcadas "por un ambicioso programa de ampliación de derechos, igualdad y protección social", trasladan.

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"Muchas de esas medidas fueron pioneras en Europa y hoy forman parte del consenso social de nuestro país", apuntan, y a continuación señalan que "la derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado esos avances" y sentencian: "El que pueda hacer que haga".

Asimismo, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, se ha expresado en términos similares. "El que pueda hacer, que haga" llevado a su máxima expresión, ha indicado en un mensaje en redes sociales, mostrando un respaldo cerrado. "El presidente Zapatero tiene todo mi apoyo. Respeto absoluto a la presunción de inocencia y a la Justicia", ha escrito.

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"NO PARARÁN"

En la misma línea la portavoz de la Ejecutiva Federal, Montse Mínguez, mostró su rechazo a la imputación del expresidente socialista. "No pararán", ha escrito en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, minutos después de que se conociese que el juez José Luis Calama acordó investigar al exdirigente socialista en el 'caso Plus Ultra' y le haya citado a declarar el próximo 2 de junio.

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Más explícito ha sido el "apoyo" trasladado por el diputado del PSOE en el Congreso y secretario general en la provincia de León, Javier Cendón. "En política hay momentos en los que hay que estar. Y yo estoy con José Luis Rodríguez Zapatero", ha indicado en un mensaje en redes sociales.

"Respeto absoluto a la Justicia y defensa firme de su presunción de inocencia frente a cualquier intento de linchamiento político o mediático", ha escrito. "Todo mi apoyo, presidente", ha indicado a continuación.

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Zapatero mantiene una cercana relación con el actual Gobierno y con la cúpula del PSOE y ha participado en mítines en la mayoría de campañas electorales en los últimos años. También en la más reciente, la de las elecciones andaluzas del pasado domingo 17 de mayo donde arropó en diversos actos a la candidata María Jesús Montero.