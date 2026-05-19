Ciudadanos rusos piden a China construir un colegio ante inacción de Rusia

Moscú, 19 may (EFE).- Los vecinos de un barrio de la ciudad siberiana de Irkutsk, a unos 200 kilómetros de la frontera con Mongolia, se han dirigido por vídeo a las autoridades rusas, cuya delegación viaja este martes a China, para que pidan a los dirigentes chinos construirles un colegio debido a la inacción del Gobierno ruso, informó este martes el portal independiente ruso Meduza.

"Si la Federación Rusa no puede construir la escuela en nuestro barrio, solicitamos al Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, que interceda ante el presidente del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, con una propuesta para financiar la construcción de nuestra escuela", comunicó a través de redes sociales una de las vecinas del barrio Berózovi de Irkutsk, capital de región homónima.

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Los vecinos congregados aseguraron que "están dispuestos a aprender chino" debido a que solo a través de China ven posible el desarrollo de su región, "dado a que las prioridades (de Rusia) se centran en la construcción de nuevas estaciones de metro en Moscú y nuevas escuelas en Tayikistán".

La portavoz, junto con niños y vecinos del barrio, denunció que las autoridades, tanto locales como federales, habían aprobado la decisión legalmente e iniciado la obra, pero el proyecto se paralizó debido a escasez de fondos.

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La construcción se prometió en 2021 y comenzó en 2025, pero se congeló en el 20 % de su ejecución y el gobierno regional aseguró que "no tiene fondos asignados" para finalizar la obra en los próximos dos años.

Según la vecina, las escuelas y guarderías de Irkutsk no pueden matricular a tantos alumnos y las aulas rebosan su capacidad, dejando fuera a unos 1.550 niños del barrio de Berózovi.

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Además, aseguran haber apelado reiteradamente a la Administración Presidencial, que ha remitido sus quejas al gobierno local.

"Nos resulta incomprensible en qué condiciones pretenden aumentar la tasa de natalidad", criticó la portavoz en relación con las últimas políticas rusas que tienen por objetivo aumentar la población del país, lo que incluye la práctica prohibición del aborto en algunas regiones.

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Los presupuestos estatales rusos están en números rojos en el quinto año de guerra con Ucrania, y a finales del año pasado, la región siberiana de Yakutia fue la primera en reconocer la suspensión de pagos a combatientes rusos por falta de fondos.

El presidente ruso, Vladímir Putin, viaja este martes en visita oficial a China días después de la de su homólogo estadounidense, Donald Trump, con una agenda centrada en la coordinación de las últimas crisis internacionales, en reforzar su asociación y con la esperanza de sellar acuerdos de exportación energética. EFE

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