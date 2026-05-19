Cata Coll: "Ya nos quitamos el miedo de pensar que no le podemos ganar al Lyon"

La portera del Barça Femení Cata Coll aseguró este martes, a cuatro días de la final de la Liga de Campeones Femenina del próximo sábado en Oslo ante el OL Lyonnes de Jonatan Giráldez, que el equipo blaugrana ya se ha quitado "el miedo" de pensar que no podía derrotar al conjunto francés tras la victoria lograda hace dos años en San Mamés, donde conquistaron su tercera 'Champions'.

"Obviamente, al final el miedo de decir 'nunca le puedo ganar' ya te lo has quitado porque sabes que sí le puedes ganar y jugando sobre todo a un buen fútbol. Entonces miedo ninguno, al revés. Mil ganas de que llegue el partido, de que se juegue ya y poder llevar la Copa para aquí", señaló la guardameta balear en el Media Day organizado por el club blaugrana.

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Cata Coll auguró una final "de 50-50" y recordó que en este tipo de partidos "puede pasar cualquier cosa", aunque dejó claro que el Barça sabe "lo que tiene que hacer" para recuperar el cetro continental perdido el pasado curso ante el Arsenal Women (1-0, en Lisboa) de Mariona Caldentey. "Somos el Barça, sabemos cómo tenemos que jugar para poder ganarla. Esta semana viene una semana de muchas cosas tácticas para ver dónde son más débiles", apuntó.

Sobre el reencuentro con Jonatan Giráldez, extécnico culé y ahora en el banquillo francés tras su breve paso por Estados Unidos, la internacional española restó importancia al conocimiento mutuo entre ambos equipos. "Obviamente nos conoce, pero también lo conocemos a él. Al final es una final y creo que eso es lo de menos. Saldremos a ganarlo y ya está", resumió.

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La guardameta también admitió que no tendría problema en afrontar una hipotética tanda de penaltis si eso acaba dando el título al Barça. "Si ganamos me expongo a lo que sea. Me da igual. Ojalá no pase y podamos celebrarlo un poquito antes, pero si pasa, encantada", manifestó.

Además, Cata Coll destacó la experiencia acumulada por el equipo en las últimas finales europeas, siendo esta la sexta final consecutiva para el Barça, y aseguró que el grupo llega "muy bien, sobre todo mentalmente". "Cada vez medimos más cuándo acelerar el partido, cuándo calmarlo y qué decisiones tomar. Antes se jugaba para intentar llegar a semifinales y ahora se entrena para llegar a la final, que es el principal objetivo", explicó.

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También tuvo palabras de elogio hacia su compañera Patri Guijarro, a la que definió como "una persona increíble" y una pieza fundamental en el vestuario. "Es de las que celebra porque dice que se tiene que celebrar y eso también une mucho al equipo. Creo que es una persona que cualquier equipo querría tener", destacó.

Por último, la internacional pidió el apoyo de la afición pese a las dificultades económicas y logísticas de desplazarse hasta el Ullevaal Stadion de Oslo. "Lo entiendo perfectamente, mi familia también. Es mucho dinero y mucho desplazamiento, pero si no pueden venir, que aquí monten algo guay para que también notemos el calor de la afición", finalizó.

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