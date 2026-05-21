La ONG Foro Penal confirma la excarcelación de al menos 38 presos políticos en Venezuela

Caracas, 21 may (EFE).- La ONG Foro Penal informó este jueves que al menos 38 presos políticos han sido excarcelados en lo que va de semana, luego de que el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de 300 de estos detenidos antes del viernes.

"Desde el lunes 18 de mayo hasta las 09:40 a.m. (13:40 GMT) del día de hoy, en el Foro Penal registramos y confirmamos 38 presos políticos excarcelados", indicó el director vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, en una publicación en X.

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Asimismo, dijo que de este total, 36 son hombres y 2 son mujeres.

El martes, Rodríguez anunció que se liberarán a 300 personas esta semana, como parte de una nueva tanda de excarcelaciones, de forma paralela a las otorgadas a través de la ley de amnistía aprobada en febrero pasado, que ha llegado a beneficiar a más de 8.000 personas, muchas de las cuales estaban en libertad condicional.

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Entre los nuevos excarcelados, están tres funcionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas que fueron condenados a 30 años de prisión por hechos relacionados con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez (1999-2013) en 2002.

Igualmente, fueron liberadas una adolescente de 16 años y Merys Torres de Sequea, madre del capitán Antonio Sequea, condenado a 24 años de prisión por formar parte de un ataque marítimo fallido contra el Gobierno de Maduro en mayo de 2020.

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Rodríguez anunció estas medidas en momentos en los que partidos políticos de la oposición y ONG exigen una investigación con apoyo internacional sobre la muerte bajo custodia del Estado del preso políticos Víctor Quero, de la que el Gobierno informó el pasado 7 de mayo, luego de 16 meses de denuncias sobre su desaparición por parte de su madre, Carmen Navas, quien falleció el domingo pasado.

Estas excarcelaciones se dan también luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara hace una semana que su Gobierno va a asegurarse de liberar a todos los presos políticos en Venezuela. EFE

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