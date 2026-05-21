La Justicia sueca condena a cinco menores por el intento de asesinato contra un disidente iraní

La Justicia de Suecia ha condenado este jueves a cinco menores de edad por un intento de asesinato contra el investigador iraní Arvin Joshnood, que trabaja en la Universidad de Lund y es un conocido crítico de la República Islámica de Irán.

Un joven de 17 años ha sido declarado culpable y sentenciado a tres años y nueve meses en un centro de detención de menores por planear el asesinato del investigador iraní tras acudir a su casa en septiembre del año pasado en la ciudad de Malmo e intentar entrar armado con un cuchillo, según han recogido medios suecos.

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El adolescente, que entonces tenía 16 años, se presentó en la casa de Joshnood con un cuchillo, momento en el que su esposa abrió la puerta y la cerró rápidamente al percatarse de la situación. El condenado rodeó la casa e intentó entrar por la puerta trasera, si bien finalmente acabó marchándose del lugar.

Los investigadores apuntan a que el adolescente, que fue grabado por las cámaras de seguridad de Joshnood, fue contratado a través de un intermediario a fin de intentar saldar una deuda por drogas que pesaba en su contra. El joven también está acusado de intento de asesinato por entrar a un concesionario de coches en Uddevalla y disparar contra uno de sus vendedores.

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El tribunal de distrito de Uddevall también ha condenado a otros cuatro jóvenes por distintos delitos y con distintas penas en el marco de este caso, entre ellos complicidad por intento de asesinato. Pasarán a estar internados en un centro de menores.

Joshnood, que había recibido previamente una advertencia por parte del Servicio de Seguridad Sueco y ya había contactado con la Policía al respecto, apuntó en marzo a que detrás de ello se encontraba "una de las redes criminales más notorias de Suecia, Foxtrot".

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"Al menos un individuo clave en mi caso también es sospechoso de participación en la planificación de un ataque contra una empresa de defensa sueca que ha cooperado con Israel. Además, varias de las personas arrestadas en mi caso también son sospechosas en otra investigación, una en la que han surgido vínculos con una de las redes criminales más notorias de Suecia, Foxtrot. El líder de esta red criminal se encuentra actualmente en Irán", expresó.