Agencias

Tres muertos en un ataque ucraniano contra una locomotora en la región rusa de Briansk

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Moscú, 21 may (EFE).- Tres personas murieron este jueves en un ataque ucraniano con drones contra una locomotora de maniobras en una estaciones de trenes de la región rusa de Briansk, informó la empresa Ferrocarriles de Rusia.

Según la nota oficial, los fallecidos son un maquinista de 50 años, su ayudante de 48 años, y el hijo del último, que trabajaba de mecánico.

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Las autoridades de Briansk también informaron del ataque contra una "instalación de la infraestructura de transporte" de la región.

Previamente, el gobernador en funciones de Briansk, Yegor Kovalchuk, informó también de otro herido en una aldea local debido al ataque de un dron enemigo. EFE

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EFE

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