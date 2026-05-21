Somalia mata a 26 yihadistas en tres operaciones con apoyo de aliados internacionales

Nairobi, 21 may (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Somalia, apoyadas por aliados internacionales, mataron a 26 miembros del grupo yihadista Al Shabab durante tres operaciones realizadas en la región de Hiran, en el centro del país, informó este jueves la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA) somalí.

"La primera operación, en el distrito de Mahaas, tuvo como objetivo a las milicias organizadas por los terroristas en el cruce de Madhaqya-Weyn. El ataque causó la muerte de 14 miembros", publicó la NISA en su cuenta de la red social X.

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Otra acción, en la zona de Mukayle, acabó con la vida de nueve yihadistas, incluido un alto cargo local del grupo identificado como Horjooge Sadaam, e hirió a otros 16 tras atacar un puesto desde donde se dedicaban a "hostigar y registrar" a las personas que transitan por las carreteras de la zona.

En la última intervención, llevada a cabo en la zona de Shaw, las tropas somalíes mataron a tres miembros del grupo al atacar almacenes de armas, agregó la NISA, sin aclarar las fechas de estas operaciones.

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Durante los tres operativos también se destruyeron tiendas de campaña, viviendas, depósitos de armas y vehículos utilizados por los terroristas para "hostigar al pueblo somalí".

EFE no pudo verificar de manera independiente las cifras de víctimas facilitadas por las autoridades.

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Somalia ha redoblado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los yihadistas, en la que a menudo colaboran militarmente la misión de la Unión Africana (UA) en el país y Estados Unidos, que suele apoyar con bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, perpetra frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

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El grupo controla áreas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

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