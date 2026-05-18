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Zelenski pide a Costa que la UE participe en las negociaciones de paz con "una voz fuerte"

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado ante el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que "es importante" que la Unión Europea participe en las negociaciones de paz y ha pedido que lo haga con "una voz fuerte", apurando al hilo la elección de quién representaría a Bruselas.

Tras agradecerle al dirigente portugués "el apoyo brindado a Ucrania", el mandatario ucraniano ha abordado los avances diplomáticos en las conversaciones de paz, donde ha reclamado un espacio para la Unión Europea.

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"Europa debe participar en las negociaciones. Es importante que tenga una voz y una presencia firmes en este proceso, y conviene determinar quién la representará específicamente", ha subrayado Zelenski.

Asimismo, el presidente de Ucrania también ha abordado la posible adhesión de su país a la Unión Europea, proceso en cuanto al cual ha manifestado que Kiev está preparada para la apertura de los grupos de negociación.

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