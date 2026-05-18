Francia defiende el multilateralismo al inicio del G7 de Finanzas: "es útil y funciona"

París, 18 may (EFE).- Francia defendió este lunes el papel del multilateralismo al inaugurar en París la reunión del G7 de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales, para afrontar la guerra en Oriente Próximo, los desequilibrios económicos globales y la creciente presión sobre las cadenas de suministro de materiales críticos.

"Hoy vamos a demostrar que el multilateralismo es útil y que funciona", afirmó el ministro francés de Economía, Roland Lescure, a la prensa al abrir la séptima reunión del G7 que preside desde comienzos de año, algunas de ellas celebradas por videoconferencia.

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A la cita asisten todos los ministros del grupo de las siete economías más industrializadas, integrado por Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá y Japón.

En este sentido, Lescure defendió los resultados concretos del multilateralismo, citando como ejemplo la decisión coordinada del G7 de liberar reservas estratégicas de petróleo para contener la especulación y reducir los precios energéticos. "Si hay que volver a hacerlo en los próximos meses, lo haremos", aseguró.

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En su alegato por el multilateralismo, el ministro francés expresó su confianza en que Estados Unidos también respalde la cooperación internacional, ya que "las discusiones bilaterales no bastan para resolver todos los problemas. Nuestra capacidad colectiva para trabajar juntos será útil y eficaz", subrayó.

Al encuentro asisten también representantes de instituciones europeas, como el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, quien destacó la importancia de estos "grandes intercambios" sobre "temas internacionales que conciernen a todo el mundo".

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En este sentido, Lescure señaló que las principales economías avanzadas afrontan "desafíos mayores", entre ellos la inestabilidad geopolítica, las tensiones sobre las tierras raras y materiales estratégicos, así como la necesidad de replantear la ayuda al desarrollo para los países más vulnerables.

Durante dos días de reuniones, Francia buscará mostrar que el G7 "es capaz de trabajar colectivamente" junto a otros socios internacionales, aseguró Lescure, al indicar que mañana martes participarán invitados de Asia, África y América Latina para abordar conjuntamente los retos globales.

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En concreto, está prevista la asistencia de ministros de Ucrania, Brasil, Corea del Sur, India, Kenia, Siria, Catar y Emiratos Árabes Unidos, así como dirigentes de organismos internacionales.

Preguntado por las prioridades de la agenda, el ministro identificó tres ejes principales: reforzar la cooperación internacional, corregir los desequilibrios de la economía mundial y garantizar cadenas de suministro seguras para materiales críticos y tierras raras.

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"La forma actual del crecimiento mundial es claramente insostenible", declaró, insistiendo en la necesidad de construir un modelo económico más equilibrado y sostenible.

Lescure destacó especialmente la cuestión de las tierras raras, consideradas esenciales para la electrificación y la transición energética.

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"Tenemos electricidad, fabricamos coches eléctricos y desplegamos infraestructuras de carga por toda Francia. Pero si no aseguramos un acceso independiente a las tierras raras, faltará el eslabón decisivo", advirtió.

En este sentido, defendió la creación de cadenas de suministro coordinadas entre europeos, estadounidenses, japoneses y canadienses para garantizar la autonomía estratégica en sectores clave.

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Sobre la situación de los mercados y la reciente volatilidad financiera, el ministro reconoció que existen preocupaciones vinculadas a la inflación, el aumento de los déficits públicos y la inestabilidad política en algunos países, aunque evitó hablar de un colapso.

"La deuda pública vuelve a ser un tema central", afirmó, señalando que los gobiernos deben gestionar el gasto público "con eficacia y sentido de la medida", concentrando las ayudas en los sectores más vulnerables. EFE

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