El buque 'Ambition', afectado por un brote de gastroenteritis, atracará hoy en el Puerto de Getxo

El crucero británico 'Ambition', afectado por un brote de 'norovirus' que ha causado gastroenteritis a varios pasajeros y el fallecimiento de uno de ellos, atracará hoy en el Puerto de Bilbao, en la terminal de Getxo, según recoge el boletín de escalas de la Autoridad Portuaria de Bilbao.

El buque atracó ayer domingo en el Puerto de El Musel, en Gijón (Asturias), y los servicios de Sanidad Exterior accedieron al barco para llevar a cabo la inspección correspondiente y valorar la situación sanitaria a bordo dentro de los controles rutinarios y protocolos establecidos para este tipo de escalas.

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Así, según informó la Delegación de Gobierno, se autorizó el desembarque a las 08.30 horas, al confirmar que se cumplían las condiciones de seguridad y salud pública correspondientes.

A las 18.00 horas el buque partió con destino a Bilbao y, como en cada escala, se personarán responsables de Sanidad Exterior para inspeccionar el crucero y determinar si autorizan o no el desembarco de los pasajeros asintomáticos, como el sábado hicieron en La Coruña y ayer en Gijón.

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El crucero 'Ambition' partió del Reino Unido e hizo varias escalas hasta que llegó a Burdeos (Francia), donde se notificó la muerte de un pasajero británico de 92 años a causa de una gastroenteritis. En ese momento había unas 50 personas a bordo con síntomas y, en la actualidad son 17 las personas aisladas afectadas de 'norovirus', el virus más común causante de la gastroenteritis aguda.