Al menos 26 heridos en un ataque nocturno del Ejército ruso sobre la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk

Al menos 26 personas han resultado heridas este lunes como consecuencia de un nuevo ataque nocturno de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre la provincia de Dnipropetrovsk, en el este de Ucrania.

Su gobernador, Oleksandr Ganzha, ha detallado en redes sociales que los ataques han caído sobre seis ciudades, que entre los heridos hay menores de edad, y que el Ejército ruso ha empleado drones, artillería y bombas aéreas.

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En la capital homónima de la provincia, ha sido 18 las personas afectadas por unos ataques que han dañado infraestructura civil y edificios residenciales. El resto de ataques han golpeado las ciudades de Krivói Rog, Sinelnikove, Kamianski, Nikopol y Samarivski.

Por su parte, las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado de que durante la última noche sus defensas aéreas han logrado interceptar 503 drones y cuatro misiles de crucero modelo Iskander-K, mientras que han registrado al menos 34 impactos, los de 18 misiles y 16 vehículos aéreos no tripulados.

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