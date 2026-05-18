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Mónica García confía en que se contenga el brote de ébola y ofrece la cooperación de España

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado su confianza en que el brote de ébola detectado en la República Democrática del Congo pueda ser controlado y ha reafirmado la disposición de España a colaborar y prestar apoyo internacional para afrontar este tipo de emergencias sanitarias.

"Siempre desde la prudencia de lo que significa un brote epidémico, pero con la seguridad de que vamos a hacer todo lo posible. España va a apoyar, ayudar y seguir considerando la salud global como uno de los pilares fundamentales para proteger a nuestros ciudadano", ha señalado la ministra en declaraciones a los periodistas en la Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra en Ginebra (Suiza).

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En este contexto, García ha subrayado que la actual crisis de ébola puede tener "mayores consecuencias" respecto al brote de hantavirus, tanto en términos de letalidad como de transmisión, al tratarse de un escenario "completamente diferente".

Por ello, ha defendido la necesidad de reforzar una visión de salud global y el papel de la cooperación internacional ante este tipo de emergencias sanitarias. En este sentido, ha lamentado que algunos gobiernos, como la administración de Donald Trump, hayan tratado de cuestionar el multilateralismo.

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"Las autoridades sanitarias internacionales están siempre vigilantes y esa colaboración y esa visión de salud global cobran ahora más valor que nunca", ha afirmado la ministra, quien ha apostado por aprender de las crisis sanitarias previas para mejorar la respuesta frente a la transmisión del ébola en África.

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