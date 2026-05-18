Groenlandia reitera que la isla no está en venta tras reunión "constructiva" con el enviado especial de EEUU

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha transmitido al enviado especial estadounidense, Jeff Landry, que la isla ártica no está en venta durante una reunión "constructiva" celebrada este lunes que ha transcurrido con "buen ánimo" y "respeto mutuo".

"Hemos reiterado que el pueblo groenlandés no está en venta y que nuestro derecho a la autodeterminación no es negociable", ha dicho en declaraciones a la prensa tras una reunión con Landry en la que también ha participado el ministro de Exteriores groenlandés, Mute B. Egede, y el embajador estadounidense en Dinamarca, Ken Howery.

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Nielsen ha afirmado que Groenlandia está "comprometido" a continuar con el diálogo, si bien ha instado a llevar a cabo estos contactos diplomáticos "a través de los canales correctos", en alusión al grupo de trabajo de alto nivel creado el pasado mes de enero entre las partes, según ha recogido el diario 'Sermitsiaq'.

Landry, quien es gobernador de Luisiana, aterrizó el domingo por la tarde junto con una pequeña delegación y participará en una conferencia empresarial sobre el futuro de Groenlandia que se celebrará este martes y miércoles. Por su parte, Howery tiene previsto inaugurar el nuevo consulado estadounidense en Nuuk.

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Las aspiraciones expansionistas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Groenlandia han sido una constante desde que regresó hace un año a la Casa Blanca. Bajo la justificación de la seguridad nacional, apelando a la presencia de buques chinos y rusos en la región, ha venido reclamando el control de la isla.

Según reveló recientemente la cadena británica BBC, la Administración Trump ha mantenido cinco reuniones desde enero con representantes de Groenlandia y Dinamarca para establecer tres nuevas bases militares en el sur de la isla ártica, cuyo objetivo estaría centrado en la vigilancia de actividades por parte de Rusia y China en una zona del Atlántico Norte.

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Washington ya cuenta con una base en territorio groenlandés, la base aérea de Pituffik. Estados Unidos puede establecer instalaciones militares en Groenlandia en virtud del acuerdo de defensa de 1951. Se estima que las nuevas bases podrían recibir el mismo estatus que Pituffik.