Japón estudia un presupuesto adicional ante el alza del precio del crudo

Tokio, 18 may (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, afirmó este lunes que su Gobierno evaluará la posibilidad de elaborar un presupuesto adicional para el ejercicio fiscal en curso, ante la subida de precios del petróleo derivada del conflicto en Oriente Medio.

Takaichi dio órdenes al Ministerio de Finanzas de que "consideren la posibilidad de obtener financiación, incluyendo la elaboración de un presupuesto suplementario", afirmó según la cadena pública NHK durante una reunión con reunión con dirigentes del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) y de su socio de coalición, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin).

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El Gobierno japonés comenzó a conceder subsidios desde mediados de marzo para limitar los precios en torno a los 170 yenes por litro, recurriendo a fondos de reserva del presupuesto del ejercicio fiscal de 2025.

Sin embargo, el Gobierno teme que dichos fondos, que partieron de más de un billón de yenes y se redujeron a cerca de 980.000 millones a finales de abril (unos 5.303 millones de euros), se agoten antes de finales de junio, según estimaciones citadas por la agencia local de noticias Kyodo.

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Este posible presupuesto suplementario se produce en un contexto de creciente preocupación por la salud fiscal de Japón, la más endeudada de las economías del G7.

Japón importa alrededor de un 90 % de su crudo de Oriente Medio, y el cierre del estratégico estrecho de Ormuz a raíz de la guerra ha obligado a Japón a liberar millones de barriles de sus reservas estratégicas. EFE

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