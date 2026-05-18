Agencias

Un sindicato italiano convoca una huelga para apoyar a la Flotilla por Palestina

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Roma, 18 may (EFE).- El sindicato Unione Sindacale di Base (USB) convocó para este lunes una huelga de 24 horas que afectará a varios sectores, contra la guerra y de apoyo a Flotilla Global Sumud, la flota de embarcaciones que han intentado en varias ocasiones llevar ayuda a Palestina y han sido interceptadas por Israel.

Asimismo, el sindicato ha organizado varias manifestaciones, la principal en Roma, "contra la guerra, el genocidio, el rearme y la represión".

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USB exige al Gobierno que "rompa con la complicidad de Italia en la guerra, detenga el rearme, bloquee todas las cadenas de suministro económicas, industriales, logísticas, tecnológicas, académicas y comerciales".

Pide, además, que los recursos "se retiren de la guerra y se destinen a donde se necesitan: salarios, servicios públicos, pensiones, seguridad laboral, derecho a la vivienda, atención médica local, escuelas públicas e investigación".

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La huelga podría afectar al transporte, desde el transporte público local hasta el nacional, y posteriormente a los centros educativos, la sanidad e incluso la administración pública.

En Roma y Milán, el transporte público regular, como autobuses, metro y tranvías, podría verse afectado mientras se mantendrán los horarios garantizados de 6.00 a 9.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

La huelga afectará al personal del grupo de ferrocarriles, Ferrovie Italiane (FS), y "las consecuencias, en términos de cancelaciones y retrasos, podrían producirse incluso antes de que finalice la huelga y prolongarse más allá de la misma", anunció FS en un comunicado.

El parón también podría causar interrupciones en las escuelas y posibles alteraciones en las actividades escolares, según la participación. EFE

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EFE

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