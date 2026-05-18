Israel advierte a una nueva flotilla con rumbo a Gaza que "dé la vuelta de inmediato"

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha advertido este lunes a un nuevo grupo de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, que pretende romper el bloqueo naval y humanitario sobre la Franja de Gaza, que "dé la vuelta de inmediato" y de que no permitirá "provocaciones" de este tipo.

En un comunicado en redes sociales, el Gobierno israelí ha puesto en duda las intenciones de estas embarcaciones y ha asegurado que "el propósito de esta provocación es servir a Hamás", incidiendo en que "dos grupos turcos violentos" forman parte de esta nueva flotilla, el buque de pasajeros 'Mavi Marmara' y la ONG que se encarga de su gestión, la Fundación de Ayuda Humanitaria (IHH).

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Esta última está considerada organización terrorista bajo la legislación israelí, tal y como se ha encargado de resaltar la cartera de Asuntos Exteriores, que ha acusado a la flotilla además de "obstaculizar el progreso en el plan de paz" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Esta flotilla es solo publicidad. La Franja de Gaza está inundada de ayuda. Solo desde octubre de 2025, más de 1,58 millones de toneladas de ayuda humanitaria y miles de toneladas de suministros médicos han ingresado en Gaza", ha afirmado.

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"Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza. Israel insta a todos los participantes en esta provocación a cambiar de rumbo y regresar de inmediato", ha conminado Exteriores.

Las fuerzas israelíes detuvieron a finales de abril a 175 personas repartidas en una veintena de embarcaciones que viajaban hasta la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, en aguas internacionales frente a las costas de Grecia, en medio del rechazo de una parte de la comunidad internacional.

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En esta ocasión, la Global Sumud Flotilla incluye algo más de medio centenar de embarcaciones y actualmente se encuentran al oeste de Chipre, tras haber zarpado desde el puerto turco de Marmaris el pasado jueves.