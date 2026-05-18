Rai pasa al puesto 15 del ránking tras su triunfo en el PGA y Rahm, al duodécimo

Redacción deportes, 18 may (EFE).- El jugador inglés Aaron Rai, quien conquistó ayer, domingo, su primer ‘major’ en el Campeonato de la PGA en Filadelfia (Estados Unidos), se ha colocado en el puesto quince de la clasificación mundial de golf, mientras que el español Jon Rahm, segundo empatado en el torneo, se sitúa duodécimo.

La tabla la sigue liderando el estadounidense Scottie Scheffler, con una media de 16,39 puntos, por delante del norirlandés Rory McIlroy (9,94), y del también norteamericano Cameron Young (7,19), según la actualización del ránking mundial (OWGR, en sus siglas en inglés) publicada este lunes.

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La mayor subida es la de Rai, que hasta hoy estaba en el puesto 44, mientras que Rahm pasa del veinte al doce.

Los ingleses Matt Fitzpatrick y Justin Rose son cuarto y quinto, respectivamente, por delante el estadounidense Colin Morikawa y del también inglés Tommy Fleetwood.

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Completan el top diez los estadounidenses Xander Schauffele, J.J. Spaun y Chris Gotterup.

El colombiano Nico Echavarría cede dos posiciones y queda el 50 y el español David Puig sube al 58, por lo que ambos obtienen billete para el Abierto de Estados Unidos que se celebrará del 18 al 21 de junio al estar entre los mejores sesenta del ránking.

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El chileno Joaquín Niemann, que quedó decimoctavo en el PGA, pasa del 167 al 143. EFE