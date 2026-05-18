Félix Viscarret dirigirá 'Blanco', película sobre el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco

El director Félix Viscarret rodará en septiembre 'Blanco', una película inspirada en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista ETA. Según su productora, Nadie es Perfecto, el estreno está previsto para 2027, coincidiendo con el trigésimo aniversario de la muerte del concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ermua.

En este sentido, la compañía destaca que Viscarret es conocido internacionalmente por su trabajo en la serie 'Patria' (HBO, 2020), considerada una de las ficciones más relevantes sobre el terrorismo de ETA realizadas en España en los últimos años. Además, la película cuenta con el apoyo de la familia de Miguel Ángel Blanco, representada por su hermana Marimar Blanco.

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"Blanco abordará no solo el impacto político y social de aquellos hechos, sino también la dimensión humana de una tragedia que movilizó a millones de ciudadanos y convirtió a Miguel Ángel Blanco en un símbolo de unidad y resistencia frente al terrorismo", ha afirmado la productora.

El proyecto ha sido impulsado por el productor Kiko Martínez con la colaboración de periodistas como Jon Sistiaga y Jimmy Guerra, entre otros profesionales de la comunicación, con el objetivo de construir una historia a partir de la experiencia de quienes dieron cobertura a uno de los episodios más mediáticos de la historia reciente de España.

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