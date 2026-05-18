El conductor del tren accidentado en Tailandia con 8 muertos da positivo en test de drogas

Bangkok, 18 may (EFE).- El conductor del tren de carga accidentado el sábado en Bangkok ha dado positivo en una prueba de consumo de estupefacientes, lo que las autoridades barajan como posible causa del accidente que dejó ocho muertos y 30 heridos.

El coronel Urumphon Khundetsamrit, superintendente de la Comisaría Metropolitana de Makkasan, en el centro de Bangkok, dijo en rueda de prensa que las pruebas forenses confirmaron que el conductor había consumido drogas -sin especificar el tipo-, algo que fue admitido por el maquinista.

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Ocho personas fallecieron y una treintena resultaron heridas este sábado después de que un tren de carga colisionara con un autobús de transporte público, que posteriormente se incendió, en un céntrico distrito de Bangkok.

El conductor del tren, acusado de negligencia profesional con resultado de muerte y lesiones graves, "no mostró signos visibles de intoxicación durante el interrogatorio" y aseguró haber usado drogas por última vez 10 días antes del accidente, según el coronel.

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También enfrentarán cargos judiciales el operador de barrera del sistema ferroviario, que asegura haber dado señales de alerta al maquinista, y el conductor del autobús que había frenado su vehículo en una zona indicada como prohibida, donde se produjo la embestida.

Por su parte, el director del Departamento de Transporte Ferroviario, Pichet Kunathamrak, aseguró que el maquinista "ignoró múltiples advertencias, incluyendo una señal de luz roja y una bandera roja que agitaba el personal de tierra".

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Explicó que el tren viajaba a 34 kilómetros por hora antes del choque y que el conductor logró bajar con el freno de emergencia la velocidad a unos 28 kilómetros antes de impactar contra el autobús y arrastrar a la vez otros vehículos y motocicletas.

La inercia -prosiguió Kunathamrak- empujó el tren 80 metros más adelante del sitio de la colisión, causando un accidente múltiple que generó un incendio y por el que decenas de efectivos fueron desplegados para ayudar a los heridos.

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Además, dijo que el maquinista aún no había recibido la licencia del Departamento de Transporte Ferroviario por lo que ordenó una investigación para determinar "cómo los supervisores pertinentes permitieron que una persona con problemas de drogadicción operara un tren".

El medio público Thai PBS indicó este lunes que siete de los ocho cadáveres ya fueron identificados y corresponden a seis tailandeses y un birmano.

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A raíz del siniestro, la Administración Metropolitana de Bangkok anunció este lunes una revisión e inspección de la señalización vial en todos los cruces ferroviarios que coinciden con carreteras altamente transitadas en la capital tailandesa. EFE