Catalunya refuerza la respuesta humanitaria ante el empeoramiento de la crisis en el Líbano

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha presidido este lunes una reunión extraordinaria del Comité Catalán de Ayuda Humanitaria de Emergencia, adscrito a la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, para reforzar una respuesta humanitaria coordinada ante el empeoramiento de la situación en el Líbano, ha informado el Departament en un comunicado.

"Es imprescindible reforzar el compromiso con la región, específicamente con el Líbano. Se deben coordinar mejor las actuaciones que queramos priorizar, la protección de la población civil, el respeto al derecho internacional y dar una respuesta humanitaria sostenida", ha afirmado el conseller.

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Según el Govern, desde el inicio de los ataques se han desplazado internamente más de un millón de personas --120.000 de las cuales se encuentran en refugios colectivos--, los bombardeos han causado más de 2.500 muertos y 8.000 heridos, y las infraestructuras básicas han sufrido graves daños que impiden la recuperación de los servicios esenciales.

Por todo ello, se estima que el 24% de la población libanesa --cerca de 1,24 millones de personas-- se encontrará en situación de inseguridad alimentaria aguda hasta agosto de este año.

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Duch ha advertido de que el contexto actual se caracteriza por un alto nivel de conflictividad y una gran incertidumbre, que ha vinculado con la escalada militar entre diversos actores regionales e internacionales y una dinámica constante de desestabilización, marcada por ofensivas cruzadas, alianzas cambiantes y la presencia de grupos armados no estatales.

A todo esto se suman las consecuencias producidas por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha lamentado Duch, que ha subrayado la importancia de encuentros como este, que ha contado con la participación de agencias de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil, para que "todo el mundo sepa qué está haciendo cada uno para valorar si hay posibilidades de colaboración".

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