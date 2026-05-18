Bruselas espera desbloquear "muy pronto" el primer desembolso del préstamo de 90.000 millones para Ucrania

La Comisión Europea ha asegurado este lunes que las negociaciones para completar los trámites necesarios que permitan activar el primer desembolso del préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania avanzan "muy bien" y ha confiado en poder dar "muy pronto" la 'luz verde' definitiva al proceso, con vistas a que la nueva asistencia financiera europea empiece a llegar a Kiev en las próximas semanas.

"Las negociaciones están yendo muy bien. Dadnos un poco más de tiempo y esperamos poder dar muy pronto la luz verde definitiva en este frente" ha señalado el portavoz económico de la Comisión Europea, Balazs Ujvari, en rueda de prensa desde Bruselas.

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El portavoz comunitario ha explicado que todavía quedan tres documentos pendientes para completar el proceso antes del desembolso del primer tramo de ayuda, aunque ha precisado que el texto más avanzado es el memorando de entendimiento que sustenta el programa de asistencia macrofinanciera.

"No estamos todavía ahí, pero hemos hecho progresos significativos", ha señalado Ujvari, tras recalcar que este tipo de acuerdos se apoyan en tres pilares fundamentales: la existencia de un programa del Fondo Monetario Internacional (FMI), reformas económicas y determinadas condiciones políticas.

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En este sentido, ha recordado que Ucrania ya cuenta con un programa activo del FMI, uno de los requisitos que sustentan este instrumento financiero de la Unión Europea, diseñado para sostener las necesidades presupuestarias más urgentes de Kiev y reforzar sus capacidades de defensa frente a la invasión rusa.

El paquete financiero fue aprobado definitivamente por los Estados miembro el pasado mes de abril junto al vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, después de que Hungría y Eslovaquia levantaran el bloqueo que mantenían sobre ambos expedientes tras la reanudación del suministro a través del oleoducto Druzhba.

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El préstamo se financiará mediante emisiones de deuda en los mercados por parte de la UE y prevé destinar alrededor de 30.000 millones de euros a cubrir las necesidades económicas más inmediatas de Ucrania, mientras que cerca de 60.000 millones irán orientados a reforzar su industria militar.

La asistencia macrofinanciera será además la vía elegida para canalizar el primer desembolso, que Bruselas esperaba inicialmente activar antes de finales de mayo, dentro de una planificación más amplia que contempla movilizar unos 45.000 millones de euros hasta finales de este año y reservar la otra mitad del instrumento para 2027.

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