Arévalo dice que no removió a la fuerza a exfiscal de Guatemala para romper ciclo violento

Ciudad de Guatemala, 17 may (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró este domingo que evitó remover a la fuerza la antigua fiscal general Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción, para romper con el ciclo de violencia que siempre ha caracterizado al país.

El mensaje de Arévalo de León en cadena nacional sucede después de que Gabriel García Luna asumiera el cargo de nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (Fiscalía) este domingo para un periodo de cuatro años, tras la salida de Porras Argueta.

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"Algunos querían que expulsáramos a Consuelo Porras usando acciones de hecho o en los límites de los marcos legales. Entiendo esta forma de pensar, que no es el modo histórico en que hemos actuado como sociedad. Responder a la violencia con otra violencia, en un ciclo sin fin de unos contra otros", recalcó el presidente.

Resaltó que su "Gobierno sostuvo su trabajo aún frente a un Ministerio Público dedicado a defender las estructuras del pasado" así como que la exfiscal protagonizó "un secuestro de la justicia para usarla como un arma de intimidación, persecución y castigo para toda persona que obstaculizara o se opusiera a sus maquinaciones corruptas".

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Por ello, espera que la designación de García Luna "sea un nuevo amanecer" para el país: "Un cambio anhelado por todos que constituye un importante logro en esta lucha colectiva por hacer avanzar Guatemala. El cargo trae consigo responsabilidades constitucionales que el país entero espera ver honradas".

García Luna tomó posesión en el primer minuto de este domingo, como establece la ley, sin eventos protocolarios ni recepción especial. El fiscal fue designado este mes por el presidente guatemalteco para un mandato de cuatro años.

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Porras Argueta estuvo ocho años en el puesto, en dos períodos marcados por las sanciones internacionales por corrupción en su contra y también por la persecución judicial contra exfiscales anticorrupción, activistas y periodistas como José Rubén Zamora, Juan Luis Font y Michelle Mendoza (estos dos últimos en el exilio), entre otros.

"Su salida pone fin al secuestro de esta institución por redes político-criminales que la instrumentalizaron para perpetuar la corrupción y asegurar impunidad. Durante años usaron la institución para causar un profundo daño a Guatemala", aseguró Arévalo en ese mensaje.

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La exfiscal general y Arévalo de León mantenían una áspera relación marcada por fricciones y acusaciones de corrupción después de el Ministerio Público liderado por Porras Argueta intentase anular en 2023 su victoria electoral y frenar su investidura.EFE

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