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FAS y Águila disputarán el título del Clausura salvadoreño

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San Salvador, 17 may (EFE).- Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) y Águila jugarán este fin de semana la final del torneo Clausura tras dejar en el camino al Municipal Limeño y el favorito Luis Ángel Firpo.

Los Aguiluchos dieron cuenta de visita del campeón Firpo en una tanda de penaltis (6-5) tras ganar en tiempo reglamentario por 0-1 e igualar la llave. El equipo venía de perder en la ida por 2-1.

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Los Pamperos, favoritos para revalidar el título, no aprovecharon la ventaja que sacaron en el primer partido y tampoco su localidad en el juego de vuelta, con lo que perdieron la oportunidad de pelear por el bicampeonato.

FAS también revirtió la serie desfavorable tras perder por 1-0 ante el Municipal Limeño en la ida e imponerse por 2-0 en la vuelta, marcador que le permitió evitar el alargue y los tiros desde el punto penal.

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El argentino Santiago Davio, técnico del FAS, y el mexicano Adrián Sánchez, llevaron a sus equipos nuevamente a una final para tratar de conquistar el título número 20 y 18 de sus clubes, respectivamente.

En el torneo pasado, el FAS se quedó eliminado en los cuartos de final, mientras que el Águila llegó hasta las semifinales, y no se enfrentan en una final desde el torneo Apertura 2009, que los Fastanecos se llevaron por 3-2.

La serie individual entre ambos clubes en los últimos dos torneos ha dejado dos triunfos para el FAS, uno para el Águila y un empate.

El clásico nacional suma al menos 272 partidos y data de 1959.

Si el FAS, que acabó la etapa regular como líder, el equipo más goleador y con la portería menos vencidas, conquista su corona, tomará distancia en la lucha por ser el club más laureado y que disputad con el Alianza, que también tiene 19 títulos. EFE

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