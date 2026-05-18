Una decena de israelíes cruzan a Siria antes de ser detenidos por el Ejército israelí

Al menos una decena de ciudadanos israelíes han cruzado esta noche la frontera hacia Siria antes de ser detectados, devueltos a su territorio y detenidos por las autoridades israelíes, según ha informado el Ejército.

"Hace unos momentos, diez ciudadanos israelíes han cruzado la frontera hacia territorio sirio", ha afirmado en redes un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que ha asegurado que una unidad militar "que operaba en la zona ha devuelto a todos los ciudadanos al país y los ha detenido".

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Al hilo, el portavoz castrense ha indicado que los detenidos han sido "puestos a disposición de la Policía de Israel para que se les aplicaran las medidas pertinentes".

"Las Fuerzas de Defensa de Israel condenan enérgicamente este cruce y subrayan que se trata de un incidente grave que constituye un delito penal que pone en peligro a las FDI y a la población civil", concluye el comunicado.

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La organización a la que pertenecía, llamada 'Movimiento Pioneros de Bashan', ha asegurado en redes que han sido trece las personas que han penetrado en territorio sirio, según han indicado en redes.

"En el lugar por donde han cruzado hay una base militar, pero sabemos que si no hay asentamientos, tampoco habrá base militar", ha señalado el grupo, que ha realizado "un llamamiento a los ministros del Gobierno" para que "den un golpe sobre la mesa para permitir los asentamientos judíos en Basán".

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Los activistas, que aluden a actuaciones semejantes este mismo domingo y en la víspera, han cruzado la frontera y entrado en Siria en numerosas ocasiones durante el último año. El grupo aboga por el establecimiento de asentamientos en el sur de Siria y ha recibido el apoyo de algunos diputados de la coalición de Gobierno.