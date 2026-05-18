Australia afirma que sus autoridades sanitarias participan en respuesta al brote de ébola

Sídney (Australia), 18 may (EFE).- El Gobierno de Australia afirmó este lunes que sus autoridades trabajarán con socios internacionales en la respuesta al brote de ébola detectado en el este de la República Democrática del Congo y zonas fronterizas con Uganda, después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la declarara como emergencia sanitaria internacional.

"Nuestros funcionarios de salud están trabajando con otros países en la respuesta a la situación", declaró el ministro australiano de Medio Ambiente, Murray Watt, en una entrevista con la radio pública ABC.

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El ministro señaló que los brotes de ébola "han sido motivo de gran preocupación para el mundo" y admitió que el Ejecutivo aún no cuenta con un informe completo sobre la situación, conocida durante la noche del domingo en Australia.

Las declaraciones de Watt se producen después de que la OMS emitiera el sábado una declaración de "emergencia de salud pública de importancia internacional" por el nuevo brote causado por la cepa Bundibugyo, para la que todavía no existen vacunas.

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En paralelo, la organización anunció el envío de 18 toneladas de suministros y equipos médicos hacia la provincia de Ituri, en el este congoleño, donde se concentra la respuesta sanitaria.

Según la OMS, el material fue movilizado desde sus centros de emergencia en Dakar y Nairobi con destino a Bunia, capital provincial de Ituri, para apoyar a los equipos desplegados en las zonas afectadas.

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Los suministros incluyen equipos de protección individual, kits de diagnóstico y recogida de muestras, además de tiendas y camas hospitalarias.

La agencia sanitaria indicó que el brote ha causado al menos 88 muertos y 336 casos sospechosos en el este de la RDC y en la frontera con Uganda.

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Australia nunca ha registrado un caso de ébola, según el Centro Australiano para el Control de Enfermedades, que advirtió de que un solo diagnóstico activaría una respuesta urgente de salud pública.

El ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados, causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas con una tasa de mortalidad de entre el 60 % y el 80 %, según la OMS. EFE

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