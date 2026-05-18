Agencias

Alejandro Sanz cierra la etapa estadounidense de su gira '¿Y Ahora Qué?' y regresa a España en junio con doce fechas

Guardar
Imagen MDWHFBJQDBCC3KXETZ3YMWRWLE

Alejandro Sanz ha concluido la etapa estadounidense de su gira mundial '¿Y Ahora Qué?' con un cierre en Las Vegas, después de recorrer entre abril y mayo 13 ciudades de Estados Unidos. El artista regresa ahora a España, donde retomará la gira a partir del próximo mes de junio con doce fechas confirmadas.

La etapa americana arrancó con un 'sold out' en el Rosemont Theatre de Chicago y continuó por Washington, Nueva York, Dallas y Los Ángeles o Miami, donde contó con artistas invitados como Camilo, Silvestre Dangond, el rapero Kamankola o el dúo español de DJs Mestiza. Previamente, la gira había recorrido México y Sudamérica, donde también colgó el cartel de entradas agotadas en todas sus fechas.

PUBLICIDAD

La vuelta a España arranca el 6 de junio en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Le seguirán Gijón (12 de junio, Parque Hermanos Castro), Bilbao (14 de junio, BEC), Mallorca (17 de junio, Estadi Mallorca Son Moix), Madrid (20 de junio, Riyadh Air Metropolitano) y Barcelona (27 de junio, RCDE Stadium).

En julio, la gira continuará por Gran Canaria (4 de julio, Granca Live Fest), Murcia (8 y 9 de julio, Plaza de Toros), Valencia (11 de julio, Estadio Ciutat de València), A Coruña (18 de julio, Coruña Sounds) y Fuengirola (24 de julio, Marenostrum Fuengirola).

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Shakira lamenta el "señalamiento público sufrido" por un fraude fiscal que "nunca" cometió

Infobae

Detienen a una pareja en España por explotar laboralmente a colombianos y venezolanos

Infobae

Arranca la venta de entradas para Beéle en Santa Cruz de Tenerife

Arranca la venta de entradas para Beéle en Santa Cruz de Tenerife

Hamás acusa a Israel de "piratería" por interceptar la Flotilla cerca de Chipre

Infobae

Alejandro Sanz cierra la etapa estadounidense de '¿Y Ahora Qué?' y regresa para arrancar en Sevilla su gira española

Alejandro Sanz cierra la etapa estadounidense de '¿Y Ahora Qué?' y regresa para arrancar en Sevilla su gira española