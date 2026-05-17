Rusia denuncia un nuevo ataque ucraniano contra la central nuclear de Zaporiyia

Las autoridades rusas han denunciado este domingo un nuevo ataque de un dron ucraniano contra la central nuclear de Zaporiyia, controlada por las fuerzas rusas, concretamente contra la subestación de Raduga.

El dron fue derribado en las inmediaciones de la central y no hubo ninguna detonación y por tanto tampoco daños, según ha informado la propia central en sus redes sociales. "Los especialistas están trabajando en el lugar", ha explicado.

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Asimismo ha habido ataques de artillería de Ucrania contra el taller de transportes de la central nuclear, también sin causar víctimas. Tampoco ha habido incendio, pero sí daños en la cubierta del edificio y en varios autobuses utilizados para el traslado de personal. Asimismo hay daños en las ventanas de la zona de comunicación adyacente.

La central nuclear continúa operando con normalidad. "No ha habido ninguna violación de las condiciones de funcionamiento seguro. Todos los parámetros están bajo control. Los niveles de radiación de la central y de la zona vigilada están dentro de los límites normales", ha señalado.

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Se trata del segundo día consecutivo de ataques sobre la central de Zaporiyia, alerta la central, que recuerda que "es la mayor central nuclear de Europa". "Es inaceptable desde el punto de vista de la seguridad nuclear y de la radiación", ha reprochado.

AVANCE RUSO EN KONSTANTINOVKA

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Por otra parte, el presidente de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, ha informado de avances de las fuerzas rusas al sur de y el oeste de Konstantinovka, una ciudad estratégica controlada por las fuerzas ucranianas.

"En el sur las unidades rusas están ampliando su zona de control desde Ilyinovka y hay intensos combates también en la zona de Dolgaya Balka. En la propia Konstantinovka las tropas rusas están avanzando en la parte occidental de la ciudad", ha publicado en redes sociales. Los combates continúan también en la zona industrial y cerca de la estación de tren.

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El propio Pushilin aseguraba el pasado jueves que las fuerzas rusas están rodeando Konstantinovka.