Los número dos del mundo vencen a los uno en el Premier Padel P1 de Buenos Aires

Buenos Aires, 17 may (EFE).- Las parejas número dos del pádel mundial en masculino y femenino se impusieron a los binomios reyes en sus respectivas finales del Premier Padel P1 de Buenos Aires, disputadas este domingo en Parque Roca.

A primer turno, en la pista central, las españolas Paula Josemaría y Bea González se impusieron al binomio argentino-español compuesto por Delfina Brea y Gemma Triay por 6-3 y 7-5.

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De esta manera, Josemaría-González suman su quinto título en fila tras las conquistas anteriores en Miami, Giza, Bruselas y Asunción, además de su vigésima victoria consecutiva, con la que refuerzan aún más su liderazgo en la FIP Race.

Para Bea González la victoria marca su primera consagración en Argentina tras haber estado muy cerca en tres oportunidades con derrotas en finales en La Rioja WPT 2023 junto a Marta Ortega, en Mar del Plata 2024 y el año pasado en Buenos Aires 2025 haciendo dupla con la propia Delfi Brea.

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Para Paula Josemaría, en tanto, este título fue revalidar su corona en la capital argentina, ya que el año pasado se había consagrado campeona del P1 de Buenos Aires junto a Ariana Sánchez.

Para Brea-Triay esta fue su duodécima final consecutiva en el circuito pero su cuarta caída al hilo ante sus vencedoras y la quinta de la temporada 2026 por la derrota en la primera etapa de Riyadh ante Ari Sánchez y Andrea Ustero.

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Por su parte, en la final masculina, el binomio compuesto por el argentino Federico Chingotto y el español Alejandro Galán se impuso con autoridad ante los número uno del mundo, el argentino Agustín Tapia y su compañero español Arturo Coello.

Con un resultado categórico 6-2 y 6-1 en una hora y 17 minutos, los ‘Chigalán’ consiguieron la quinta corona de la temporada y la segunda consecutiva luego de haber levantado los trofeos en Gijón, Miami, Giza y Asunción la semana pasada.

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De tal manera, en el clásico moderno, al que se habían citado por cuarta vez en la final del P1 de Argentina, no se repitieron los vencedores del año pasado en Buenos Aires, para que la pareja Chingotto-Galán lograra de nuevo el título obtenido en Mar del Plata en 2024.

De esta manera, el circuito Premier Padel se despidió de Argentina, donde el sábado en las semifinales el Parque Roca registró un nuevo récord mundial de público en una misma jornada, con 16.920 espectadores, superando la marca establecida el año pasado en este mismo escenario.

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El próximo torneo en el calendario será el Major de Roma, el primero de la temporada, que podría ser un punto de inflexión absoluto tanto para el circuito femenino como el masculino. El Foro Itálico dictará sentencia en esta pelea de números 1 y números 2. EFE