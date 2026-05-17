Afines a Morales marchan hacia La Paz para sumarse a protestas que piden renuncia de Paz

La Paz, 17 may (EFE).- La marcha de afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) llegó este domingo cerca de La Paz, tras seis días de caminata, y prevé para sumarse a los sectores que mantienen desde hace 12 días bloqueos de caminos y protestas, para exigir la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

La movilización recorrió esta jornada alrededor de 40 kilómetros, desde la localidad de Calamarca hasta El Alto, desde donde el lunes está previsto que avance hacia la plaza Murillo, en La Paz, sede de los órganos Ejecutivo y Legislativo, que permanece bajo resguardo del Ejército y la Policía.

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"Vamos a llegar hasta el kilómetro cero (como se conoce a la plaza Murillo) para sumarnos a la movilización hasta la renuncia de este presidente incapaz, fascista", dijo a los medios locales el dirigente sindical Juan Yupari.

La 'Marcha por la Vida para salvar Bolivia' aglutina a sectores campesinos, indígenas y obreros leales al exmandatario, que se oponen a las medidas económicas que planea implementar Paz, y partió el lunes desde la población de Caracollo, a 188 kilómetros al sur de La Paz.

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Los marchistas buscan sumarse desde el lunes a la Federación de Campesinos de La Paz 'Túpac Katari', la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones que mantienen protestas y bloqueos de caminos desde la pasada semana.

La estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó este domingo 22 puntos de bloqueo, la mayoría en La Paz, lo que impide el paso de alimentos, combustibles y medicamentos.

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El sábado, las Fuerzas Armadas y la Policía realizaron una acción conjunta para desbloquear las vías que unen a La Paz y El Alto con el resto del país y habilitar un "corredor humanitario" para el paso de camiones con combustible y oxígeno medicinal, además de vehículos particulares que permanecían varados en las rutas.

Posteriormente, el Ejecutivo de Paz ordenó el repliegue de ambas fuerzas para evitar más enfrentamientos con los manifestantes y convocó para este domingo a un diálogo con representantes campesinos, la organización de mujeres 'Bartolina Sisa' y dirigentes de juntas vecinales de El Alto.

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Sin embargo, la reunión convocada por el Gobierno, que comenzó alrededor de las 10:00 hora local (14:00 GMT), se instaló sin la participación del principal sector campesino.

"Se ha demostrado que todas las mesas de diálogo que se han instalado han tenido resultados, que el diálogo es el camino, que la violencia y la intolerancia solo traen más problemas", afirmó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.

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El Ejecutivo sostuvo en estos días reuniones con mineros cooperativistas, maestros urbanos y la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, sectores con los que alcanzó acuerdos y que posteriormente levantaron sus medidas de presión.

Sin embargo, el principal dirigente de la Federación de Campesinos 'Túpac Katari', Javier Alejo, sostuvo que su sector aún se encuentra "en pie de lucha" y acusó al Gobierno de hacer "negociados con diferentes organizaciones" en sus reuniones.

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Para el lunes también está prevista la concentración en las afueras de La Paz de los 'ponchos rojos', un grupo de choque campesino originario de la provincia Omasuyos, conocido por sus posiciones radicales.

El Gobierno sostiene que estas protestas buscan romper el "orden constitucional" y que son impulsadas por Morales con financiamiento del "narcotráfico", algo que el exmandatario ha negado. EFE

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